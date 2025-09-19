Парламент Хакасии может преодолеть вето главы на закон о МСУ 24 сентября

Верховный совет Республики Хакасия повторно рассмотрит законопроект о территориальной организации местного самоуправления (МСУ) в регионе на сессии 24 сентября. Решение об этом принял президиум регионального парламента на заседании, состоявшемся 19 сентября.

Как писал «Ъ», закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия» был принят верховным советом 19 июня 2025 года по инициативе группы депутатов-единороссов. Согласно документу, в регионе должна быть проведена реформа, ликвидирующая самостоятельные муниципалитеты на уровне сел.

В начале июля стало известно, что глава республики, коммунист Валентин Коновалов отказался подписывать закон. Он является сторонником сохранения двухуровневой модели МСУ. Преодолеть вето парламент может, как минимум, двумя третями голосов.

Валерий Лавский