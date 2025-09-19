Парламент Хакасии может преодолеть вето главы на закон о МСУ 24 сентября
Верховный совет Республики Хакасия повторно рассмотрит законопроект о территориальной организации местного самоуправления (МСУ) в регионе на сессии 24 сентября. Решение об этом принял президиум регионального парламента на заседании, состоявшемся 19 сентября.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ», закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия» был принят верховным советом 19 июня 2025 года по инициативе группы депутатов-единороссов. Согласно документу, в регионе должна быть проведена реформа, ликвидирующая самостоятельные муниципалитеты на уровне сел.
В начале июля стало известно, что глава республики, коммунист Валентин Коновалов отказался подписывать закон. Он является сторонником сохранения двухуровневой модели МСУ. Преодолеть вето парламент может, как минимум, двумя третями голосов.