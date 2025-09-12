С 14, 15 и 16 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в десяти районах

Дорожные ограничения будут вводить в десяти районах Санкт-Петербурга с 14,15 и 16 сентября. Об этом сообщили Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

В Центральном районе с 14 по 23 сентября для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной, а также по проезду без названия от проспекта Бакунина до Синопской набережной.

В Василеостровском районе с 15 сентября по 15 октября в связи с реконструкцией теплосети закроют движение по 6-й и 7-й линиям В. О. от набережной Смоленки до дома по адресу 7-я линия линия В.О., 80, к. 1.

В Калининском районе из-за обновление дорожного покрытие с 15 по 18 сентября закроют проезд по улице Демьяна Бедного на отрезке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения, включая перекрестки с Учительской улицей и улицей Натальи Грудининой.

В Красногвардейском районе с 15 по 17 сентября в ночное время в связи с ремонтом газопровода ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от Панфиловой улицы до Большой пороховой улицы.

В Красносельском районе 15 сентября для строительства газопровода ограничат движение по проспекту от Андреевской улицы до Пролетарской улицы. В том же районе с 16 по 27 сентября закрывают движение по Дмитриевской улице от улицы Академика Павлова до Андреевской улицы, с введением одностороннего движения по улице Академика Павлова от Дмитриевской улицы к проспекту Ленина.

Также на юго-западе Петербурга с 16 сентября по 25 октября закрывается движение по проспекту Буденного в направлении от проспекта Ветеранов к Санкт-Петербургскому шоссе и ограничивается в обратном направлении. В те же даты ограничат движение по проспекту Ветеранов от улицы Генерала Кравченко до проспекта Буденного.

В Курортном районе с 15 по 21 сентября в связи со строительством инженерных сетей закрывается движение транспорта у дома по адресу Сестрорецк, Гагаринская улица, 30, лит. А.

В Московском районе для установки временных ограждений с 16 по 20 сентября в ночное время нельзя будет проехать по Московскому проспекту от Рощинской улицы до дома 154 литера А по Московскому проспекту.

В те же даты ночью будет закрыто движение по участку Московского проспекта в направлении от Благодатной улицы до дома по адресу Московский проспект, 154 лит. Проезд в обратном направлении будет ограничен.

В Невском районе с 15 по 21 сентября в связи со строительством газопровода ограничат движение у дома 70 по Дороге к станции Нева.

В Петродворцовом районе с 15 по 28 сентября по такой же причине ограничат движение транспорта на перекрестке Центральной улицы и улицы Авроры в городе Ломоносов.

В Приморском районе с 15 по 18 сентября также для строительства газопровода закроют у дома по адресу 2-я Утиная улица 18 литера А.

В том же районе с 16 сентября 2025 года по 3 февраля 2026 года в связи с реконструкцией инженерных сетей закроют проезд по улице Генерала Хрулева от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

Артемий Чулков