Дайджест событий
Неделя модных новостей
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые пространства красоты, осенние коллекции и партнерства.
В России появился баланс-холл
В Москве на Мясницкой улице открылось городское пространство нового типа, которое соединяет разные аспекты wellbeing-культуры. «Место быть» — это так называемый баланс-холл площадью 3 тыс. кв. м, где собраны различные практики для восстановления и релакса: йога, пилатес, студия танца, стретчинг, медитации, саундхилинг (баланс эмоциональной сферы с помощью звуков), гастрозона, салон красоты и лекторий.
Present & Simple показали Милан
Российская марка одежды Present & Simple выпустила первую осеннюю коллекцию Milanese — полностью разработанную в миланском ателье марки командой экспертов с опытом работы в Prada, Moncler, Bottega Veneta и Valentino. Каждая вещь капсулы сочетает минимализм форм и элементы кутюра: сложные плечевые конструкции, каскадные шлейфы и элегантные складки, выпущенные с помощью ручных лекал по миланской системе бумажного моделирования — все в ограниченном количестве. Для капсулы были выбраны итальянские материалы: шерсть Marzotto, твид, жаккард, хлопок и шелк с разными фактурами и рисунками— от гусиной лапки до английской «елочки».
Шоколад от «Краснополянской косметики» и Baon
Вышла лимитированная коллекция Chocolate Elegance российской марки «Краснополянская Косметика» и бренда одежды Baon, которая включает четыре продукта, созданных на основе натуральных масел и экстрактов: бальзам для губ, спрей-мист для лица, крем для рук и молочко для тела. Средства собраны в функциональной косметичке из материала с водоотталкивающей пропиткой.
Coba объединился с Erborian
В ресторане японской кухни Coba началась коллаборация с корейско-французским брендом Erborian. В лимитированном меню, появившемся под эгидой сотрудничества,— два авторских ролла от бренд-шефа ресторана Эдуарда Кима: «Филадельфия» с манго и опаленный лосось с клубникой, плюс — традиционный десерт моти с виноградом. Также гостей ждут косметические наборы Erborian с мини-версиями средств: увлажняющий ночной крем «Юзу Сорбет», CC-крем Water, крем для сияния кожи Skin Hero Glow и средство для глаз Skin Hero. Коллаборация продлится до 9 октября.
12 Storeez вспомнили Тарковского
Вышла новая осенняя история российской марки 12 Storeez «Одни на целом свете», которая отсылает к творчеству Арсения Тарковского и его сына — режиссера Андрея. Палитра капсулы, состоящей из верхней одежды, свитеров, кардиганов, вдохновлена цветами осени: черный, серый, молочный, шоколадный, оттенки ежевики, красного дерева, а ее материалами стали уютный монгольский кашемир, шерсть мериноса, овчина. Пальто выполнены по технологии double face, когда два слоя ткани соединяются без подкладки.