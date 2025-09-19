Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые пространства красоты, осенние коллекции и партнерства.

В России появился баланс-холл

В Москве на Мясницкой улице открылось городское пространство нового типа, которое соединяет разные аспекты wellbeing-культуры. «Место быть» — это так называемый баланс-холл площадью 3 тыс. кв. м, где собраны различные практики для восстановления и релакса: йога, пилатес, студия танца, стретчинг, медитации, саундхилинг (баланс эмоциональной сферы с помощью звуков), гастрозона, салон красоты и лекторий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 10

Present & Simple показали Милан

Российская марка одежды Present & Simple выпустила первую осеннюю коллекцию Milanese — полностью разработанную в миланском ателье марки командой экспертов с опытом работы в Prada, Moncler, Bottega Veneta и Valentino. Каждая вещь капсулы сочетает минимализм форм и элементы кутюра: сложные плечевые конструкции, каскадные шлейфы и элегантные складки, выпущенные с помощью ручных лекал по миланской системе бумажного моделирования — все в ограниченном количестве. Для капсулы были выбраны итальянские материалы: шерсть Marzotto, твид, жаккард, хлопок и шелк с разными фактурами и рисунками— от гусиной лапки до английской «елочки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Следующая фотография 1 / 12 Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple Фото: Present & Simple

Шоколад от «Краснополянской косметики» и Baon

Вышла лимитированная коллекция Chocolate Elegance российской марки «Краснополянская Косметика» и бренда одежды Baon, которая включает четыре продукта, созданных на основе натуральных масел и экстрактов: бальзам для губ, спрей-мист для лица, крем для рук и молочко для тела. Средства собраны в функциональной косметичке из материала с водоотталкивающей пропиткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Следующая фотография 1 / 6 Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика» Фото: Baon x «Краснополянская Косметика»

Coba объединился с Erborian

В ресторане японской кухни Coba началась коллаборация с корейско-французским брендом Erborian. В лимитированном меню, появившемся под эгидой сотрудничества,— два авторских ролла от бренд-шефа ресторана Эдуарда Кима: «Филадельфия» с манго и опаленный лосось с клубникой, плюс — традиционный десерт моти с виноградом. Также гостей ждут косметические наборы Erborian с мини-версиями средств: увлажняющий ночной крем «Юзу Сорбет», CC-крем Water, крем для сияния кожи Skin Hero Glow и средство для глаз Skin Hero. Коллаборация продлится до 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian Следующая фотография 1 / 4 Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian Фото: Coba x Erborian

12 Storeez вспомнили Тарковского

Вышла новая осенняя история российской марки 12 Storeez «Одни на целом свете», которая отсылает к творчеству Арсения Тарковского и его сына — режиссера Андрея. Палитра капсулы, состоящей из верхней одежды, свитеров, кардиганов, вдохновлена цветами осени: черный, серый, молочный, шоколадный, оттенки ежевики, красного дерева, а ее материалами стали уютный монгольский кашемир, шерсть мериноса, овчина. Пальто выполнены по технологии double face, когда два слоя ткани соединяются без подкладки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 10 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez

Ирина Кириенко