В Уфе арестовали главу отдела минземимущества Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы по просьбе следствия арестовал до 17 ноября начальника отдела министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Рамиля Акбашева. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие считает, что в июне 2023 года чиновник, будучи руководителем отдела государственной кадастровой оценки недвижимости и инфраструктуры пространственных данных минземимущества Башкирии, выступил посредником при передаче 3 млн руб. взятки сотруднику администрации Абзелиловского района. Сумма полагалась за содействие в судебных разбирательствах о праве на пользование земельным участком.

Кто именно был взяткодателем и взяткополучателем, в пресс-релизе не говорится.

Вчера «Ъ-Уфа» стало известно о том, что правоохранительные органы вызвали на допрос экс-главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова по делу о мошенничестве. Связаны ли два дела, неизвестно.

Идэль Гумеров