Экс-глава Абзелиловского района дал показания по делу о мошенничестве

Экс-глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков вчера дал показания в управлении СКР по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», он проходит свидетелем по делу о мошенничестве.

Сегодня портал «Горобзор» со ссылкой на источник в правительстве республики сообщил, что господин Нафиков якобы был задержан. Эта информация не соответствует действительности, пояснил «Ъ-Уфа» собеседник, знакомый с ситуацией. «Он был приглашен на дачу показаний, в Уфу он приехал на своем автомобиле. Дал показания и вернулся домой. Никто его не задерживал»,— заявил собеседник.

Ильдар Нафиков руководил администрацией Абзелиловского района с осени 2018 года. В апреле этого года он досрочно сложил свои полномочия.

Олег Вахитов