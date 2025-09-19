Рустаму Минниханову вручили удостоверение раиса Татарстана

Рустам Минниханов официально получил удостоверение раиса (главы) Республики Татарстан на церемонии в Доме Правительства. Документ ему передал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев, сообщает пресс-служба раиса.

Рустаму Минниханову вручили удостоверение раиса республики

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Господин Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года. Перед церемонией вступления в должность он встретился с руководителями региональных отделений политических партий, принимавших участие в выборах раиса Татарстана.

Ранее ЦИК республики утвердила результаты выборов. Члены комиссии единогласно признали их действительными и подписали итоговые протоколы. По результатам голосования Рустам Минниханов набрал 88,09% голосов избирателей.

Анна Кайдалова