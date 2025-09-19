Рустам Минниханов вступил в должность раиса Татарстана

Рустам Минниханов официально вступил в должность раиса Республики Татарстан. Церемония инаугурации проходит сегодня в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

Господину Минниханову были отправлены поздравительные телеграммы от президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и др.

Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил вклад Рустама Минниханова в укреплении отношений с исламскими странами и заявил, что Татарстан является местом притяжения инвесторов.

В ходе выборов 14 сентября господин Минниханов набрал 88,1% голосов, за него проголосовали около 2 млн избирателей.

Диана Соловьёва