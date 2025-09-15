Минниханов переизбран раисом Татарстана с 88,1% голосов

Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов переизбран на новый срок, набрав 88,1% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии республики.

Рустам Минниханов переизбран раисом Татарстана

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рустам Минниханов переизбран раисом Татарстана

Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов получил 4,96% голосов, от ЛДПР Руслан Юсупов — 4,19%, от Российской партии пенсионеров Виталий Смирнов — 1,90%. За Рустама Минниханова проголосовали 1,94 млн избирателей. Явка составила 75,6%.

Рустам Минниханов показал самый высокий результат среди всех 20 регионов России, где прошли выборы глав субъектов. На втором месте — врио главы Курской области Александр Хинштейн с 86,92%.

Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года. На выборах 2015 года он победил с 94,40% голосов, в 2020 году — с 83,27%.

Анар Зейналов