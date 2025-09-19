Назначено первое заседание воронежской гордумы нового созыва

24 сентября воронежская городская дума шестого созыва соберется на свое первое заседание — такое решение принял совет думы пятого созыва, сообщили в муниципальном парламенте.

На прошедших в сентябре выборах партия «Единая Россия» снова получила большинство мест в воронежской городской думе. Ее представители победили в 19 одномандатных округах и получили шесть мест по партийным спискам.

Кроме того, в округах прошли четыре самовыдвиженца и один справедливоросс, а по спискам — два коммуниста, два представителя «Новых людей» и по одному — ЛДПР и «Справедливой России — за правду».

А выборы в воронежскую областную думу «Единая Россия» выиграла с самым высоким результатом среди регионов, где 12–14 сентября определялся голосованием новый состав заксобраний.

