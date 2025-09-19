Предприниматели записались на стрижки

Из-за растущего спроса на бьюти-услуги бизнесмены этим летом стали активнее интересоваться покупкой франшиз парикмахерских и барбершопов. Спрос на них вырос почти втрое год к году. Этому также способствовали рост предложения и снижение паушального взноса из-за возросшей конкуренции. Но, напоминают эксперты, ожидания франчайзи могут быть далеки от реальных результатов работы таких салонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Летом 2025 года спрос на франшизы парикмахерских и барбершопов вырос почти в три раза год к году, следует из подсчетов «Авито Бизнес 360». При этом спрос на готовый бизнес — отдельные парикмахерские вне франшиз — увеличился всего на 8% год к году, уточнили представители сервиса.

Лето — традиционный подъем спроса на франшизы, связанные с красотой, но он растет каждый год в пределах 15%, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Предприниматели стали отдавать предпочтение франшизам, так как порог входа в такой бизнес ниже, чем в готовое дело: франчайзинг позволяет начать бизнес с минимальными рисками, считает директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Большинство молодых предпринимателей считают, что вход на рынок с франшизой или покупкой готового бизнеса менее затратный и дает больше гарантий, подтверждает гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк. Покупатели франшиз парикмахерских в основном домохозяйки, которые не имеют опыта для управления отдельным салоном, соглашается руководитель салона Celebrity Яна Яковлева.

Рост спроса на франшизы парикмахерских и барбершопов также вызван увеличением объемов предложения и снижением порога входа в дело. По подсчетам «Авито Бизнес 360», летом 2025 года объем предложения франшиз в сегменте вырос на 52% год к году, в то время как паушальный взнос сократился на 34% год к году, до 590 тыс. руб.

Франчайзеры нередко обещают франчайзи, что «фактически все сделают за предпринимателя», поясняет Юлия Гоцуляк. Но на деле это оказывается не так, что рождает большое количество споров и судебных разбирательств между покупателями и продавцами франшиз (см. “Ъ” от 4 июля).

Снижение средней суммы паушального взноса в сегменте бьюти-услуг можно связать с ростом конкуренции на рынке. По мере увеличения числа франшиз компании стремятся сделать вход в бизнес доступнее и привлекательнее, снижая первоначальные затраты для будущих партнеров, полагает Илья Дудковский. Много предпринимателей хотят открыть салон менее чем за 2 млн руб., но, учитывая нынешний рост цен на оборудование, расходные материалы и увеличение ставок аренды помещений, это невозможно, говорит основатель сети барбершопов TopGun Алексей Локонцев.

Число объявлений о продаже готового бизнеса без франшизы тоже стало больше на 50%, а такой салон подешевел на 5%, до 900 тыс. руб., уточняют аналитики «Авито Бизнес 360». Готовый отдельный салон продают, как правило, когда плохо идут дела из-за убытков, говорит Яна Яковлева. Готовый бизнес продается чаще из-за эмиграции и релокации части населения, которая поняла, что удаленно управлять салоном достаточно сложно, добавляет Юлия Гоцуляк.

Повышенный спрос на запуск бизнеса парикмахерских и барбершопов уже привел к увеличению числа салонов.

По данным геосервиса 2ГИС, в сентябре 2025 года количество парикмахерских в городах-миллионниках увеличилось на 2%, до 31,7 тыс. точек., а число барбершопов выросло на 17%, до 4,5 тыс. В «Яндекс Картах» зафиксировали снижение числа парикмахерских на 5%, до 52,2 тыс., по всей России, а количество барбершопов, напротив, увеличилось на 16%, до 10,1 тыс. точек.

Тем не менее с точки зрения потребительского спроса бьюти-бизнес остается привлекательным для предпринимателей. В январе—августе 2025 года число чеков в салонах красоты по всей стране выросло на 15% год к году, а средний чек увеличился на 10%, до 1,8 тыс. руб., согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По данным Росстата, в январе—июле 2025 года объем предоставленных парикмахерских и косметологических услуг вырос на 19% год к году, до 179,7 млрд руб.

Дарья Андрианова