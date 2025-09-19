Стартовала разработка генплана Переславль-Залесского
Правительство Ярославской области приняло постановление о подготовке проекта генерального плана Переславль-Залесского муниципального округа. Соответствующий документ губернатор Михаил Евраев подписал 15 сентября.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
С даты официальной публикации постановления заинтересованные лица в течение 20 рабочих дней могут представить в администрацию округа свои предложения по проекту генерального плана, включая обосновывающие материалы.
Новый проект генплана должен быть рассчитан на период до 2046 года и определять стратегию градостроительного развития Переславля в целом, а также входящих в его структуру населенных пунктов.
Вскоре будут подписаны аналогичные постановления по разработке генпланов Ярославля и Рыбинска. Напомним, что с 2025 года полномочия по составлению и изменению генпланов перешли с муниципального на региональный уровень.