Все идет по Генплану

В Ярославской области с 2025 года полномочия в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования перешли с муниципального на областной уровень. Главы районов заявляют, что теперь их работа в градостроительной сфере парализована, а депутаты областной думы не понимают, как на практике будет работать закон. В региональном министерстве строительства говорят, что до утверждения новых генпланов местные власти могут работать по-старому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Переход полномочий в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования с муниципального на областной уровень в Ярославской области вызвал проблемы и непонимание у местной власти и жителей. Об этом 7 февраля на внеочередном заседании комитета облдумы по градостроительству рассказали представители районов области и депутаты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2024 года облдума приняла внесенный губернатором закон о перераспределении полномочий. Ранее генеральные планы (генплан) муниципальных образований, а также правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждали местные власти, они же вносили в них изменения. С 2025 года этими вопросами должна заниматься региональная власть. Однако фактически этого пока не произошло. Внесения в Генплан и ПЗЗ происходят постоянно в связи со строительством и реконструкцией объектов. При этом ряд процедур растянуты по времени, так как предполагают публичные обсуждения и решения коллегиальных органов.

«Мы сегодня парализованы, мы остановились по всем запущенным процедурам.

У нас крайне важный генплан в Некрасовском районе, Гаврилов-Ямском и Рыбинском районе, запущены процедуры. Вопросов масса. Сегодня все остановились. Мы пытаемся разобраться, как нам дальше жить и работать в рамках принятого закона»,— сказал глава Ярославского района и председатель Совета муниципальных образований Ярославской области Николай Золотников.

«Мы сейчас понимаем, что с 1 января Росреестр приостановил прием всех документов, которые идут с муниципальных образований»,— сказал депутат Ярославской областной думы Михаил Никешин.

Заместитель председателя облдумы Антон Капралов добавил, что переходный период коснулся и жителей. Он рассказал, что в Семибратовском поселении жители СНТ решили присоединить территорию товарищества к населенному пункту.

«Начали процедуру, с районом отрабатывали, и когда выходит закон о перераспределении полномочий, район говорит: это уже не мы, это уже в область. Люди спрашивают: к кому нам идти и с кем продолжать работу? Я вижу определенную ловушку, в которую люди могут попасть.

Люди будут ждать, ходить по кругам. И, в принципе, по кругам запустили их мы»,— сказал Антон Капралов.

Министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев не согласился с тем, что работа по внесению изменений в генпланы и ПЗЗ остановлена. По его словам, муниципальные образования на уровне районов должны и могут продолжать эту работу до утверждения новых генпланов, разработкой которых сейчас занимаются региональные власти.

«Вот когда мы сделаем новый генеральный план, например, Гаврилов-Ямского округа, на этом история Гаврилов-Яма, связанная с терпланированием и градзонированием, закончится. А до этого Гаврилов-Ямский округ вносит изменения в документы терпланирования и градзонирования»,— сказал Александр Баланцев.

Зампред областной думы Виктор Волончунас усомнился в том, что районы могут работать в прежнем режиме до утверждения новых генпланов.

«Вы сейчас говорите: да вы можете. Да ничего не могут. Вот они сейчас ткнутся в любой согласующий орган, и им скажут: у вас отобрали полномочия»,— сказал Виктор Волончунас.

Господин Баланцев пояснил, что полномочия область забрала только у муниципальных районов и городских округов, а на уровне поселений они остались. Ранее все поселения региона делегировали эти полномочия муниципальным районам, следовательно, районы вправе продолжать эту деятельность. А трем округам, где поселений не было (Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский округ), такое право на переходный период предоставит поправка в закон, внесенная в настоящий момент. Николай Золотников предложил включить туда и Ярославский район, но его поправка была отклонена.

Замглавы Ярославского района Артем Щербак обратил внимание, что разработка новых генпланов и внесение изменений в старые будет проходить одновременно.

«Просто представьте: я разрабатываю, и вы разрабатываете генеральный план. То есть делаем одно и то же, только двумя разными руками. Я должен то, что я принимаю, синхронизировать с вами»,— сказал господин Щербак.

Представители правительства заверили, что рассинхронизации не произойдет.

«Мы же не можем себе в ногу выстрелить.

Ярославский муниципальный район является передовиком инвестиционного развития. Там практически равнозначный с Ярославлем ввод жилья. Все, что сейчас утверждено или разработано в Ярославском районе на уровне генеральных планов поселений, собирается в большую схему территориального планирования Ярославского района. Вот в эти документы они смогут вносить изменения до утверждения генерального плана округа»,— сказал господин Баланцев.

Сейчас правительство Ярославской области разрабатывает постановление, которое должно урегулировать проблемы переходного периода. При этом, как отметили представители областной власти, в органах местного самоуправления останутся обязанности по приему документов по вопросам Генплана и ПЗЗ от жителей. По итогам обсуждения было принято решение о проведении дополнительной встречи, в ходе которой правительство области подробно разъяснит органам местного самоуправления их полномочия по изменению градостроительной документации до того, как полномочия перейдут окончательно.

Антон Голицын, Алла Чижова