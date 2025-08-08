Проезд к аэропорту Ханты-Мансийска перекроют на время ремонта дороги

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) на несколько дней ограничат движение на проезде к аэропорту, сообщили в городской администрации. Это связано с ремонтом дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 11 по 15 августа. Подрядчики заменят верхний слой асфальта на подъездной дороге к аэровокзальному комплексу. Движение организуют по одной полосе, парковка в зоне ремонта будет запрещена.

Ирина Пичурина