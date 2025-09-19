Правительство допустило отсрочку по налогами для российских металлургов

Правительство продолжает обсуждать меры поддержки металлургической отрасли, пишет РБК со ссылкой на источники. Сейчас на рассмотрении находятся два предложения — отсрочка по уплате налогов до декабря 2025 года и мораторий на возбуждение дел о банкротстве против металлургов.

Отсрочка коснется уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье. Однако опрошенные РБК эксперты считают, что такая мера даст лишь ограниченный эффект — порядка 3–4% годовой EBITDA.

Принятие моратория пока маловероятно — ситуация в экономике этого не позволяет, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник. По его мнению, металлургическую отрасль лучше поддержать через отраслевое регулирование и адресную помощь конкретным организациям. В Минпромторге заявили изданию, что предложения о введении моратория в ведомство не поступало.

28 августа, на последнем совещании правительства по поддержке металлургической отрасли, также предлагалось проработать налоговую отсрочку и мораторий, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания правительственной подкомиссии. Среди возможных мер обсуждалось повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 5%, освобождение от акцизов проектов с инвестициями более 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет.

Ранее подобные меры господдержки рассматривались в отношении угольной отрасли в России. Предусмотрены отсрочка по уплате НДПИ до 30 ноября, продление сроков уплаты части страховых взносов и предоставление отсрочек по задолженностям.