Почти 30 классов в ХМАО отправили на дистант из-за ОРВИ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 28 школьных классов отправили на дистанционное обучение из-за выросшей заболеваемости ОРВИ, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

На карантин закрыты классы 13 школ в Югорске, Урае, Нефтеюганске, Покачах, Березовском, Октябрьском, Советском районах, а также в двух школах-интернатах в Урае и Нягани. Кроме того, закрыты 10 групп в восьми детских садах в Ханты-Мансийске, Березовском, Октябрьском, Советском районах.

В начале осени рост заболеваемости ОРВИ в Югре связан с возвращением людей из отпусков. На 37-й неделе доминирует вирус SARS-CoV-2, составляя 58,41% всех случаев. Риновирусы занимают 15,63%, а сезонный коронавирус — 8,55%. В начале эпидемического сезона дети составляют основную группу заболевших.

Ранее в Тюменской области 319 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. Также закрыты две группы в детских садах.

Ирина Пичурина