Более 300 классов в Тюменской области перевели на дистант

В Тюменской области 319 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости, сообщили в региональном правительстве порталу 72.ru. Также закрыты две группы в детских садах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным регионального Роспотребнадзора, более 50 тыс. тюменцев поставили прививку против гриппа к 4 сентября. Всего в предэпидемический сезон 2025-2026 годов в регионе запланировано привить более 970 тыс. жителей. Ранее в Тюменскую область пришло 50% от планируемой поставки вакцины.

Напомним, в конце августа в Тюменскую область поступило 175 тыс. доз вакцины от гриппа. Препараты «Совигрипп» и «Флю-М» предназначены для взрослых. Для детей и людей старше 60 лет — четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри».

Ирина Пичурина