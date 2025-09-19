Глава МЧС на Камчатке опроверг сообщения СМИ о высоких волнах у вулкана Семячик

Сообщения СМИ о 60-сантиметровом цунами у вулкана Семячик в Камчатском крае не соответствуют действительности, заявил врио министра по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев.

Ранее СМИ рассказали об угрозе цунами у Семячика со ссылкой на господина Лебедева. Поводом для этого стал его вчерашний пост во «ВКонтакте» в 23:57 мск: «Семячик 62 см вторая волна. Не подходим к воде. Угроза цунами сохраняется».

Сегодня в 8:21 мск он объяснил, что его сообщение было неверно истолковано. Речь шла о станции управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Жесткое у нас было цунами! Аж до вулкана Семячик дошло... — написал глава МЧС. — Семячик в этом случае – название станции УГМС на берегу океана».

19 сентября в 6:58 по местному времени (21:58 мск 18 сентября) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,4. Следующие пять часов на полуострове было зафиксировано еще около 30 сейсмособытий магнитудой от 4,0 до 6,0. По состоянию на 0:46 мск разрушений, вызванных землетрясением, не было, сообщили в Telegram-канале правительства края со ссылкой на господина Лебедева. Губернатор края Владимир Солодов сообщил о снятии угрозы цунами, поднятой после толчков.