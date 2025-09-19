Кадыров в ответ на слухи о болезни делает 50 отжиманий

Когда в очередной раз распространяются слухи о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, тот делает 50 отжиманий. Об этом господин Кадыров рассказал в интервью «РИА Новости».

Еще в начале июля в интернете стала распространяться информация о смерти Рамзана Кадырова. В ответ он заявил, что недоброжелатели «не дождутся», когда это произойдет. Глава Чечни также регулярно выкладывает видео, на которых занимается спортом, показывая аудитории, что ведет активный образ жизни.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Сначала он был президентом республики, с 2011-го занял пост главы региона.