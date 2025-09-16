Петербурженка подозревает своего супруга в поджоге ее автомобиля в Купчино

Петербургская полиция выясняет обстоятельства поджога автомобиля во Фрунзенском районе города. Инцидент произошел в ночь на 16 сентября напротив дома 48 по Будапештской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

На месте происшествия прибывшие по вызову правоохранители обнаружили частично выгоревший автомобиль Kia, принадлежащий 40-летней местной жительнице. Было установлено, что около 22:00 неизвестный вылил на машину зажигательную смесь, поджег ее и скрылся. По мнению потерпевшей, к поджогу может быть причастен ее 41-летний супруг.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал о домашнем аресте обвиняемой в поджоге машины с соперницей внутри на парковке в Парголово.

Андрей Цедрик