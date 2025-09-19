В Татарстане медианная скидка на новые автомобили составила 20%

В третьем квартале 2025 года медианная скидка на новые автомобили в Республике Татарстан составила 20%, а максимальная достигла 58%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

Медианная скидка на новые автомобили в Татарстане составила 20%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным экспертов площадки, на рынке новых автомобилей формируется тенденция к сокращению размера и количества скидок от официальных дилеров. Это связано с уменьшением автомобилей прошлых годов выпуска на складах, а также пересмотром ключевой ставки рефинансирования.

Медианный размер скидки в Татарстане, включающий бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, остался на уровне 20% по сравнению со вторым кварталом. В то же время максимальный размер скидки вырос с 45% до 58%. Доля объявлений без скидок составляет 17%.

Самая низкая медианная скидка зафиксирована в Башкортостане — 10%, тогда как в первом квартале она превышала 15%. В Ростовской области треть новых автомобилей предлагается без скидок, в Самарской области их доля достигла четверти.

Среди иностранных марок самый высокий размер медианной скидки отмечен у Jetour и Omoda — 28%. Больше всего скидок предлагают Geely и Belgee — более 96% предложений с дисконтом. У дилеров Haval более 18% объявлений без скидок.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в Татарстане в августе 2025 года составила 2,66 млн руб., что на 1,6% выше показателя предыдущего месяца.

Анар Зейналов