В Татарстане средняя цена нового автомобиля выросла до 2,66 млн рублей в августе

Средняя цена нового автомобиля в Татарстане в августе составила 2,66 млн руб., что на 1,6% выше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

В Татарстане средняя цена нового автомобиля выросла до 2,66 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане средняя цена нового автомобиля выросла до 2,66 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заметнее всего в регионе подорожал китайский кроссовер GAC GS3 — на 2,4% до 2,73 млн руб. Следом идут GAC GS8 (+2,3% до 4,7 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (+2% до 3,04 млн руб.).

Однако некоторые популярные модели китайских марок Omoda и Haval заметно подешевели. Наибольшее снижение цены зафиксировано у Omoda C5 2024 года — на 9,8% до 2,61 млн руб. Также подешевели Haval H3 (-6,2% до 2,98 млн руб.) и Omoda C5 2022 года (-5,6% до 2,77 млн руб.).

В целом по России средняя стоимость нового китайского автомобиля составила 3,53 млн руб., увеличившись на 0,5% за месяц. Российские производители демонстрируют наибольшую ценовую стабильность — средняя цена новой машины составила 1,58 млн руб., вернувшись на уровень начала года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за семь месяцев 2025 года число проданных легковых авто из Китая сократилось на 35%.

Анар Зейналов