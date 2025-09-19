В Салехарде закрыли ресторан Rostic’s из-за заражения посетителей сальмонеллой

На 30 суток в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) закрыли ресторан Rostic’s на ул. Республики, д. 47а из-за отравления посетителей, сообщил региональный Роспотребнадзор.

После информации о случаях кишечной инфекции среди пообедавших в точке питания салехардцев было организовано эпидемиологическое расследование. Эксперты Роспотребнадзора нашли в ресторане грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, в сырье для блюд обнаружили сальмонеллу. Результаты расследования переданы в Салехардский городской суд.

Ранее в Ноябрьске управление СКР по ЯНАО организовало проверку после массового отравления местных жителей шаурмой.

Ирина Пичурина