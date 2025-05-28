СКР начал проверку после массового отравления шаурмой в Ноябрьске

В Ноябрьске СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) организовал проверку после массового отравления местных жителей шаурмой, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным СМИ, несколько жителей, включая детей, получили пищевое отравление после употребления пищи в одной из точек питания.

Согласно информации телеканала «Миг», Роспотребнадзор приостановил работу киоска по продаже шаурмы на улице Ленина после того, как 16 человек, включая восьмерых детей, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. У четырех человек подтвердили сальмонеллез. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, причиной отравления могли стать зараженные куриные яйца и нарушения санитарных норм.

Ирина Пичурина