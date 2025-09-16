Средний размер потребительского кредита в Удмуртии увеличился на 16,6% за год

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии в августе составил 184,4 тыс. руб., что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему размеру потребкредита республика заняла 12-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это увеличение произошло на фоне общего роста среднего размера потребительских кредитов в России, который в августе 2025 года достиг 206,8 тыс. руб., увеличившись на 20,3% по сравнению с августом 2024 года.

«Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд, достигнув в августе наивысшего значения почти за два последних года. Напомним, что в 2024 году средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года. Начиная с февраля, данный показатель постепенно восстанавливался, достигнув максимального значения в прошлом месяце»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в июле 32,5 месяца, что на 16,5% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в РФ показатель составил 32,7 месяца.

Анастасия Лопатина