Суд приостановил возврат субсидии на туризм по иску челябинского правительства

Арбитражный суд Челябинской области принял обеспечительные меры по спору правительства региона с управлением Федерального казначейства по области о признании недействительным требования о возврате в федеральный бюджет 59,6 млн руб. субсидии. Казначейство не может предпринимать действия для получения денег, сообщает пресс-служба суда.

Заявление об обеспечительных мерах региональное правительство направило вместе с иском. Однако документ подали с нарушениями, и его оставили без движения до устранения замечаний.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», речь в иске идет о субсидиях на поддержку инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения в сумме 59,65 млн руб. Деньги получила подведомственная региональным властям автономная некоммерческая организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» по соглашениям с правительством региона от 7 декабря 2023-го и 23 мая 2024 года.

Виталина Ярховска