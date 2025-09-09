Правительство Челябинской области оспаривает возврат субсидии на туризм

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск правительства региона к управлению Федерального казначейства по области, в котором просит признать недействительным требование о возврате в федеральный бюджет 59,6 млн руб. Эти средства были выделены в качестве субсидии на поддержку инвестпроекта в сфере туризма, сообщает пресс-служба суда.

Правительство Челябинской области просит суд признать недействительным пункт представления, выданного региональным управлениям Федерального казначейства 31 июля. Речь идет о требовании принять меры к возврату в федеральный бюджет субсидии на поддержку инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения в сумме 59,65 млн руб. Средства получила подведомственная региональным властям автономная некоммерческая организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» по соглашениям с правительством региона от 7 декабря 2023-го и 23 мая 2024 года.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 октября. Одновременно с иском правительство Челябинской области направило в суд заявление об обеспечительных мерах в виде приостановления действия оспариваемого акта. Ходатайство оставлено без движения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с апреля арбитражные суды Челябинской и Свердловской областей рассматривают иски главного управления координации развития туризма в Челябинской области к получателям субсидий на создание модульных отелей. Ведомство требует от предпринимателей вернуть более 100 млн руб., в том числе из-за нарушения сроков реализации проектов.