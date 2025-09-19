Бывший премьер Непала обвинил заговорщиков в гибели людей во время протестов

За насилием на протестах в Катманду могут стоять заговорщики, заявил бывший премьер-министр Непала Шарла Оли. Он обвинил их в смерти молодежи во время беспорядков. Митинги, по его словам, должны были пройти мирно.

«Во время протеста поколения Z, который, как заявляли организаторы, должен был пройти мирно, произошло проникновение. Заговорщики, проникшие на протесты, спровоцировали насилие, и мы потеряли жизни наших молодых людей»,— приводит слова господина Оли Nepal News. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Шарма Оли отметил, что полиция не должна была стрелять по протестующим. Они открыли стрельбу по участникам из «автоматического оружия», которого, по словам бывшего премьера, у непальской полиции нет. Этот инцидент, убежден экс-премьер, «необходимо расследовать».

Беспорядки в Непале начались 8 сентября. Поводом стала блокировка соцсетей в стране, но в качестве изначальных причин протестов их участники называли коррупцию во власти. На следующий день запрет соцсетей отменили, но волнения не прекратились. Шарма Оли покинул пост премьер-министра. Временное правительство возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки.

