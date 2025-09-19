Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

При ударах дронов ВСУ по Белгородской области пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что их жизни ничего не угрожает, раненым оказали медицинскую помощь.

Женщина пострадала при ударе FPV-дрона по многоквартирному дому в селе Грузское Борисовского района. У нее диагностировали баротравму, написал губернатор в Telegram-канале. Мужчина получил травмы при ударе беспилотника во время выполнения боевых задач в городе Шебекино. У бойца диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Сейчас он проходит лечение в Шебекинской ЦРБ.

18 сентября при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек. Один мирный житель погиб. Украинская армия ударила по восьми муниципалитетам региона с помощью не менее 119 беспилотников и 54 снарядов.