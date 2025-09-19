Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую 12-летнюю девочку Анастасию Толмачеву

В Екатеринбурге полиция организовала поиски пропавшей 12-летней девочки Анастасии Толмачевой, сообщили в городском УМВД. Накануне, 18 сентября, после прогулки в районе Парка Победы на Уралмаше она не вернулась домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Толмачева

Фото: УМВД по Екатеринбургу Анастасия Толмачева

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Рост девочки — 140 см, худощавая, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в розовый плащ, синюю брючную школьную форму, розовые кроссовки, с собой был коричневый рюкзак. Известно, что она гуляла в парке с подругой, они разошлись около 14:30. Анастасия пошла по ул. Кировоградской в сторону ул. Бакинских комиссаров. Родители обратились в полицию в день пропажи ребенка.

Ранее на территории Екатеринбурга были организованы поиски пропавшей семилетней девочки, ее нашли.

Ирина Пичурина