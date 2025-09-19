Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Челябинске арестовали обвиняемых в вымогательстве денег у подростка

Суд в Челябинске избрал в отношении двух местных жителей 18 и 22 лет меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в вымогательстве денег у подростка (пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Третьего фигуранта 32 лет с учетом состояния здоровья поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 16 апреля обвиняемые возле гаража на улице Механической потребовали у 16-летнего подростка передать им 130 тыс. руб. в определенный срок. Юношу как минимум пять раз ударили битой по голове и туловищу. Один из вымогателей выстрелил в ногу несовершеннолетнего из пневматического пистолета и ударил его по лицу, угрожая насилием в случае неисполнения указаний. Агрессивное поведение и физическое превосходство преступников заставили подростка согласиться.

Сотрудники следственного отдела по Калининскому району Челябинска регионального управления СКР продолжают собирать доказательства. Ранее ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.

Виталина Ярховска

