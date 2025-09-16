Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на подростка в Челябинске

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о нападении на подростка в Челябинске. Распространяется информация о том, что группа мужчина пытала его в гараже, вымогая деньги, сообщает пресс-служба СК России.

Согласно сведениям в соцмедиа, сообщники отвезли подростка в гараж, где несколько часов избивали, стреляли из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). Исполняющий обязанности руководителя Константин Правосудов доложит председателю СКР о ходе расследования и установленных обстоятельствах.