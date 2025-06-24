Годовая инфляция в Свердловской области в мае снизилась до 11%

В Свердловской области годовая инфляция продолжает снижаться. В мае она составила 11%, что ниже апрельских 11,2%. В последние три месяца темпы роста цен замедлились, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди продуктов питания заметно подешевели яйца, которые за последний год стали дешевле на 19% — это связано с увеличением производства на птицефабриках и ограниченным сроком хранения яиц. В мае также снизились цены на молоко, творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис. Однако хлеб, сдоба и конфеты подорожали из-за роста издержек на сырье, логистику и зарплаты. Среди непродовольственных товаров больше всего подешевели телевизоры, компьютеры и смартфоны. Это произошло благодаря укреплению российской валюты и снижению цен продавцами для стимуляции спроса, который упал из-за дорогих кредитов.

Услуги в мае подорожали больше всего: сильнее всего цены выросли на турпутевки по России, в том числе на речные круизы — число желающих отправиться в путешествие по рекам выросло при ограниченном количестве теплоходов.

«Чтобы замедление инфляции стало устойчивым, Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. В период высоких процентных ставок больше людей предпочитают сберегать и не брать дорогие кредиты. Это приводит к тому, что спрос на товары и услуги снижается, а рост цен приостанавливается, в результате инфляция замедляется»,— отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Напомним, годовая инфляция в Свердловской области в апреле снизилась до 11,2%, по сравнению с 11,4% в марте. Цены на отдельные товары снижались или росли медленнее, однако фиксировался рост цен на развлекательные мероприятия, медицинские и транспортные услуги.

Ирина Пичурина