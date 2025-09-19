В Новосибирске молодой человек арестован за поджог вышки сотовой связи

По обвинению в диверсии задержан 18-летний житель Новосибирской области, обвиняемый в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, в попытке заработать 35 тыс. руб., предложенных анонимным пользователем Telegram-канала, молодой человек поджег оборудование вышки сотовой связи. Двух несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ Краснообска он попросил запечатлеть его на фоне горящей вышки.

Сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД установили и задержали предполагаемого поджигателя. Он нигде не работает и не учится. По ст. 281 УК РФ (диверсия) ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

В июле, как писал «Ъ-Сибирь», суд Новосибирска отправил в СИЗО обвиняемых в диверсии на железной дороге.

Илья Николаев