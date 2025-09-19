Выходные в Свердловской области станут последними теплыми перед холодами

В Свердловской области и Екатеринбурге температура в пятницу и в выходные будет в районе +20°, однако на следующей неделе уже значительно похолодает, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

19 сентября на Среднем Урале дневная температура составит +17°..+22°. Центральная часть антициклона будет перемещаться через Южный Урал на восток. Свердловская область окажется близко к его центру, что приведет к изменению направления ветра на юго-западное. В остальном погода останется стабильной.

Днем пятницы в Екатеринбурге ожидается +18°..+20°, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. Субботней ночью +7°, днем +20°, в воскресенье ночью +9°, днем +19°. С понедельника дневная температура начнет снижаться — к следующей пятнице она достигнет +10°.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области были дожди, похолодание и заморозки, в ее конце в регионе установилось «бабье лето». В Екатеринбурге за первую половину сентября выпала вся месячная норма осадков, поэтому до конца этой недели дождей не ожидается.

Ирина Пичурина