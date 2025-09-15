Середина сентября в Свердловской области будет теплой и сухой

В Свердловской области наступила теплая осень: на неделе температура будет держаться около +20°. В Екатеринбурге за первую половину сентября выпала вся месячная норма осадков, поэтому в ближайшие дни дождей не ожидается, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На ближайшей неделе на Среднем Урале прогнозируется умеренно теплая и сухая погода — так, днем 15 сентября будет +16°..+21°. Погоду будет определять антициклон, центр которого сейчас находится над европейской частью России, а гребень простирается через Урал до Байкала. Антициклон постепенно ослабевает и к середине недели начнет смещаться на юг Урала, а к концу недели уйдет в северо-восточный Казахстан. Антициклон обеспечит теплую погоду, но с большим суточным колебанием температур: днем будет до +20°, а ночью похолодает до +5°, возможны локальные осадки.

В Екатеринбурге днем понедельника температура достигнет +18°..+20°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 1-6 м/с. Во вторник ночью прогнозируется +7°, днем +19°, в среду ночью до +6°, днем до +19°, в четверг и пятницу — ночью +7°, днем +20°. Ночью субботы будет +8°, днем +20°, в воскресенье ночью +9°, днем +19°. Следующий понедельник также будет теплым.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области были дожди, похолодание и заморозки, в ее конце в регионе установилось «бабье лето».

Ирина Пичурина