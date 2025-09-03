Число кандидатов на пост мэра Оби сократилось до двух

В городе Обь Новосибирской области 2 сентября прошел конкурс на пост мэра. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, которые в дальнейшем будут представлены муниципальному парламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в мэрии, борьбу за кресло главы города с населением около 30 тыс. человек продолжат глава Усть-Таркского района Новосибирской области Сергей Синяев и первый заместитель главы администрации Татарского муниципального округа Дмитрий Шиберт.

Всего в конкурсе приняли участие восемь человек. В том числе, шесть сотрудников городской администрации, которые не прошли конкурсный отбор.

В настоящее время Обь возглавляет 37-летний Павел Буковинин. На посту мэра он с 2020 года. В новом конкурсе господин Буковинин не участвовал. По данным мэрии Оби, сессия горсовета, на которой будет утвержден глава города, состоится в середине сентября.

Валерий Лавский