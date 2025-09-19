Силуанов: минфины КНР и РФ работают над созданием альтернативы Euroclear

Министерства финансов России и Китая продолжают обсуждать идею создания независимого депозитария, который может стать альтернативой системам Euroclear и Clearstream. Об этом в интервью «Известиям» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам господина Силуанова, главная цель — дать инвесторам обеих стран возможность свободно покупать ценные бумаги друг у друга. Министр добавил, что новая система будет почти не отличаться от Euroclear и Clearstream.

Euroclear и Clearstream — крупнейшие международные расчетно-клиринговые организации, которые заблокировали счета Национального расчетного депозитария еще до введения санкций. Из-за этого российские инвесторы потеряли доступ к своим активам, хранящимся в этих системах.