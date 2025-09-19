В Манчестере встретили и проводили бывшего

Третий день первого тура общего этапа Лиги чемпионов ознаменовался победами фаворитов. «Манчестер Сити» дома переиграл «Наполи», за который выступал бывший ведущий полузащитник английского клуба Кевин де Брейне, «Барселона» в гостях одолела «Ньюкасл», а лиссабонский «Спортинг» разобрался с дебютантом этой стадии главного еврокубка, алма-атинским «Кайратом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Главные интриги заключительного дня первого тура общего этапа Лиги чемпионов, пожалуй, были связаны со встречей «Манчестер Сити» и «Наполи». Во-первых, ворота хозяев защищал Джанлуиджи Доннарумма, действующий обладатель главного еврокубка в составе ПСЖ. Вклад итальянского голкипера в успех парижан был весьма значителен, и было интересно, как он начнет Лигу чемпионов, защищая цвета своего нового клуба. Во-вторых, на поле Etihad Stadium вышел Кевин де Брейне — шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2022/2023 в составе «Манчестер Сити». Только вышел он в футболке «Наполи», куда перебрался летом.

В данном случае 34-летнему бельгийскому ветерану повезло гораздо меньше. Его новый клуб проиграл практически без вариантов, несмотря на героические усилия своего вратаря Вани Малинковича-Савича. После того как за грубое нарушение на Эрлинге Холанде был удален защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо, бородатый сербский голкипер не раз выручал неаполитанцев, но после перерыва «Манчестер Сити» все же добился своего.

Счет был открыт после элегантной комбинации, на заключительном этапе которой Фил Фоден носком подбросил мяч носком, и Холанд ударом головой обманул Малинковича-Савича.

А затем великолепную технику в сочетании с напором продемонстрировал Жереми Доку, который совершил красивый индивидуальный проход и направил мяч вратарю «Наполи» между ног. Что касается Кевина де Брейне, то за первые 26 минут игры он мало чем себя проявил, а затем, после того как его команда осталась в меньшинстве, был заменен на защитника Матиаса Оливейру. Трибуны манчестерской арены провожали своего бывшего кумира стоя. Ну а у Доннаруммы работы было маловато. Гости угрожали его воротам очень редко, что в сложившейся ситуации было легко объяснимо. В итоге — 2:0.

«Барселона», которая, как и «Манчестер Сити», традиционно входит в число фаворитов Лиги чемпионов, хотя не побеждала в ней уже десять лет, на выезде встречалась с английским «Ньюкаслом», и выиграла — 2:1 — благодаря дублю своего новичка, нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда в первой половине второго тайма. Особенно красивым был второй гол, забитый дальним ударом с рикошетом от перекладины. В Лиссабоне «Спортинг», несмотря на незабитый пенальти на 21-й минуте, разобрался с чемпионом Казахстана алма-атинским «Кайратом» — 4:1, а во Франфурте-на-Майне «Айнтрахт», пропустив первым, разгромил стамбульский «Галатасарай» — 5:1. В этой встрече дублем отметился форвард сборной Германии Йонатан Буркардт.

Два другие матча четверга тоже получились результативными. Бельгийский «Брюгге» на своем поле со счетом 4:1 победил «Монако», за который не смог сыграть Александр Головин, травмировавший заднюю поверхность правого бедра в последнем матче чемпионата Франции и, судя по всему, выбывший до октября. А вот датский «Копенгаген» и немецкий «Байер» из Леверкузена разошлись боевой ничьей — 2:2. Три из четырех голов в этой встрече были забиты в последние десять минут, причем ничью «Байеру» принес автогол защитника хозяев Пантелиса Хацидиакоса, забитый на первой компенсированной минуте.

Отметим, что в целом первый тур Лиги чемпионов порадовал результативностью. В 18 матчах было забито 67 голов, в среднем — 3,7 за игру.

Евгений Федяков