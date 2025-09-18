Не день Москвы

Четвертый тур группового этапа FONBET Кубка России по футболу завершился двумя матчами в Москве. ЦСКА на последних минутах основного времени упустил победу над «Балтикой» — 1:1, после чего уступил ей в затяжной серии пенальти — 9:10. Проиграл в концовке и «Спартак» — 1:2, несмотря на то что вел 1:0 в противостоянии с «Ростовом».

В отличие от чемпионата, где «Балтика» взлетела на невероятно высокое для себя второе место и пока не потерпела ни одного поражения, в Кубке России она никак не могла сдвинуться с нулевой отметки и к четвертому туру подошла без очков. Тем не менее у нее еще оставались шансы на выход из группы, а вот каким маршрутом — «Путем РПЛ» или «Путем регионов», это зависело от матча с ЦСКА. В свою очередь, армейцы не собирались пренебрегать представившейся им возможностью уже гарантировать себе участие в play-off.

Калининградцы резво начали игру и заставили команду Фабио Челестини пообороняться.

Впрочем, молодые Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров зацементировали центральную зону, а опытные Мойзес и Милан Гайич запечатали фланги. Впереди москвичи рассчитывали прежде всего на креативность Матеуса Алвеса, но и гости строго действовали в обороне, так что бразильцу сложно было что-то придумать. А в одном из эпизодов Алвес попал под прессинг на своей половине поля, и из-под него возник очень опасный момент, когда Айман Мурид ворвался с мячом в штрафную площадь и вполне мог забить. Марокканец промазал, и хозяев пронесло. Зато не промахнулся нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, когда 19-летний опорник Артем Бандикян продемонстрировал, что владеет хорошей подачей. Там и Алвес отвлек внимание защитников, а Мусаев неотразимо пробил головой. Если бы потом Матвей Кисляк отдал ему более точную передачу, он бы и дубль в первом тайме оформил.

Во второй половине армейцы играли уже без Алвеса, которого, видимо, заменили из-за полученной им желтой карточки, но с Иваном Обляковым и Данилом Круговым. Сперва один, а затем и другой чуть не наказали Кирилла Обонина за неудачную откидку назад вратарю. На 64-й минуте у красно-синих дебютировал соотечественник и одноклубник Алвеса по «Сан-Паулу» Энрике Кармо. 18-летний бразилец расположился на позиции правого вингера и помог команде, когда «Балтика» сравняла счет. Арбитры на VAR, проверяя гол, обнаружили нарушение правил против Кармо и отменили взятие ворот. Кроме того, новичок отметился неплохим ударом рядом со штангой. Правда, хозяев чуть не подвел голкипер Владислав Тороп, который выпустил мяч из рук, когда издали бил Амир Мохаммад, и с трудом успел выбить его с ленточки. Но на 93-й минуте Тороп все-таки пропустил. Калининградцы вбросили аут в чужую штрафную, а там срезка Сергея Пряхина превратилась в прострел на дальнюю штангу, где своевременно оказался Кирилл Степанов.

Причем гости не только свели к ничьей 1:1 основное время матча, но и выиграли серию пенальти — 10:9.

Команды нанесли по 11 ударов, и исполнять 11-метровые пришлось даже вратарям. В итоге Тороп свою попытку не реализовал, а Иван Кукушкин разобрался с коллегой. «Балтика» набрала два очка, но теперь может квалифицироваться в play-off только с третьего места, если опередит «Акрон», у которого пять баллов. ЦСКА с восемью очками занимает вторую строчку в группе D, а лидирует с девятью «Локомотив».

У «Спартака» в Кубке России все было в порядке — семь очков и второе место в группе С после трех туров. Разве что не получалось догнать махачкалинское «Динамо», которое снова одержало победу, одолев «Пари Нижний Новгород» в гостях, и с 11 набранными баллами сохранило лидерство, уже оформив путевку в четвертьфинал «Пути РПЛ». Красно-белые тоже находились на пороге выхода в play-off, и чтобы переступить через него, им нужно было обыграть дома «Ростов», который приехал в Москву налегке, с нулем очков.

Впервые «Спартаком» в нынешнем кубковом розыгрыше на кромке поля руководил главный тренер Деян Станкович, отбывший трехматчевую дисквалификацию за плохое поведение. Сейчас команда постаралась поберечь нервы сербского специалиста и уже на шестой минуте открыла счет. Голкипер Илья Помазун сделал такую передачу от ворот, что сразу вывел Пабло Солари и Манфреду Угальде «два в ноль», то есть на одного вратаря Даниила Одоевского. Аргентинец не пожадничал и отпасовал костариканцу на пустые ворота. Но без нервов в «Спартаке» не бывает, и защитник москвичей Даниил Хлусевич в ответ вывел Ивана Комарова один на один с Помазуном. Ростовчанин технично перекинул через него мяч, и хозяев от верного гола спасла перекладина. К тому же Угальде угодил в крестовину, когда партнеры организовали для него отличный момент. А еще красно-белых выручил Помазун, когда их новый центральный защитник Кристофер Ву потерял из виду Егора Голенкова.

В конце первого тайма Станковича расстроило и решение арбитра, который, по мнению тренера, имел повод показать вторую желтую карточку защитнику гостей Умару Сако за фол на Угальде. Тот ограничился лишь назначением штрафного, но и тут спартаковцам не повезло. Одоевский с помощью штанги отразил удар Солари.

А после перерыва «Ростову» удалась размашистая и результативная атака.

Илья Жбанов перевел мяч с левого фланга на правый, Андрей Лангович скинул его в центр, а Даниил Шанталий переправил в сетку. Станкович немного подождал и отреагировал четверной заменой, тем более что стартовый состав уже исчерпал свои ресурсы и уступил инициативу. Однако перестановки не усилили игру, а самым активным у москвичей был по-прежнему Солари. Более того, на 88-й минуте они прозевали еще одну ростовскую атаку, когда Илья Вахания выскочил на подачу Ланговича и вколотил мяч в ворота. «Спартак» потерпел поражение 1:2, и команда Джонатана Альбы увезла из Москвы три очка, догнав по этому показателю занимающий третье место в группе С «Нижний Новгород».

Александр Ильин