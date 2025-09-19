Минцифры создаст аналог «Пушкинской карты» для книг

Новая государственная программа поддержки чтения среди молодежи находится в стадии активной проработки. Минцифры России совместно с представителями книжной отрасли обсуждает введение льготной карты по аналогии с «Пушкинской картой», предназначенной специально для приобретения книг.

Как сообщили «Ъ» в министерстве, конкретные параметры — название, номинал и техническая реализация — пока окончательно не определены. По информации источников, операторами проекта могут выступить технологические холдинги VK или «Яндекс».

Участники книжного рынка идею поддерживают, но призывают не ограничивать ассортимент классикой, включив в него научно-популярную литературу и современные жанры.

Аналитики полагают, что программа способна дать прирост продаж минимум на 5%, что станет серьезной поддержкой для отрасли, где продажи за восемь месяцев 2025 года сократились на 6–18%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карточные чтения».