Хоккеист Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Фото: ХК «Локомотив»

202-е (61+141) очко за команду Рафиков заработал в ходе матча «железнодорожников» с ЦСКА: защитник забил гол. Прежний рекорд (201) принадлежал Стаффану Кронваллю, который выступал за ярославский «Локомотив» на протяжении восьми сезонов с 2012 года. В 2020 году он объявил о завершении карьеры.

Рушан Рафиков — воспитанник «Локомотива», в сезоне 2015/2016 дебютировал в КХЛ в составе ярославского клуба, сезон 2016/2017 стал для игрока первым полноценным в основе «Локомотива». В минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославской команды.

Алла Чижова