Белгородский губернатор Гладков: «Можем погибнуть в любую секунду»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы местной жительницы в ходе прямой линии, заявил, что жители региона «могут погибнуть в любую секунду»: «Ситуация действительно очень сложная. Фактически мы можем погибнуть в любую секунду, находясь на улице, потому что может прилететь. И вот это постоянное напряжение не может не сказываться на настроениях людей». Так он прокомментировал реплику жительницы о том, что на фоне участившихся атак на регион со стороны ВСУ в разговорах белгородцев «слышны нотки тревоги».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также губернатор пояснил в ответ на вопрос белгородки, почему украинские дроны не сбиваются сразу, несмотря на сообщения о направлении их полета, что «вопрос в высоте, которая не позволяет их сбивать у госграницы. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются»»,— сказал Вячеслав Гладков.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с применением не менее 119 беспилотников и 54 боеприпасов. В итоге один мирный житель погиб, еще семь пострадали.

