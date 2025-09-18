Единороссам напомнили о будущем

С учетом успеха на минувших выборах «Единая Россия» начинает подготовку к взятию абсолютного большинства в следующей Госдуме. Соответствующую установку партийное руководство сформулировало 18 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии. Параллельно единороссы продолжат вовлекать в политику ветеранов спецоперации, численность которых среди депутатов разных уровней в этом году выросла в несколько раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комментируя высокие результаты единороссов на выборах-2025, председатель высшего совета «Единой России» (ЕР) Борис Грызлов подчеркнул «важность работы партии как единой команды». По его словам, партийцы на местах получили «полную поддержку» со стороны депутатов Госдумы, сенаторов и общественных деятелей. Задача на следующий год — абсолютное большинство (более 50% мест) в новой Думе, поэтому единороссам предстоит «максимально технологично провести кампанию 2026 года с учетом лучшего опыта» последних двух лет, а также «отследить, как мы справились с задачей вовлечения ветеранов», отметил господин Грызлов.

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев выделил успехи однопартийцев в электорально сложных регионах (Коми, Костромская, Курганская, Новосибирская и Челябинская области) и административных центрах (Иваново, Ижевск, Кострома, Тамбов, Томск). Особый показатель — результат голосования по партспискам на выборах в парламенты субъектов (60,5% против 47,6% в 2020-м), «мы не только перешли исторический барьер в 55%, но и сделали серьезную добавку», указал единоросс.

Кроме того, все выдвиженцы ЕР в губернаторы одержали убедительную победу в первом же туре, с удовлетворением напомнил секретарь генсовета.

Он также добавил, что на выборах разных уровней в 2025 году победили как минимум 917 из 1002 участников СВО, выдвинутых ЕР, то есть более 80%. «В прошлом году мандаты получили 304 участника СВО, то есть рост даже не в два раза, очень существенный»,— подчеркнул он.

Затем слово взяли некоторые из этих победителей. Новоизбранный депутат госсовета (парламента) Коми, Герой РФ Станислав Кочев заявил, что бойцы не имеют права «подвести наше руководство» и «нашего президента». «Встречаясь с нами, он указал: это вам не какая-то награда или привилегия, это возможность продолжить служение Отечеству»,— рассказал ветеран. В армии существует понятие «приказ», а в политике «приказ — это пожелание избирателей», объяснил господин Кочев, «главное — это проблемы людей, важно их категоризировать, найти и предложить решение».

В Коми единороссы забрали 25 из 30 мандатов, и «это была не просто победа», а разгром оппонентов, и мы «обязаны оправдать этот кредит доверия», подчеркнул депутат.

В свою очередь, депутат Челябинского заксобрания Алексей Рожков сообщил, что «всю предвыборную кампанию проходил в форме», чтобы «не размывать образ». По его мнению, военная форма — это не «некий барьер от оппозиции, наших оппонентов», а фактор «дополнительной ответственности» перед собой и избирателями. «Ты представляешь не только себя, а всех, кто сейчас находится на фронте»,— заключил ветеран.

Григорий Лейба