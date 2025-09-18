Во Франции на массовых протестах задержали 181 человека

МВД Франции сообщило о задержании 181 человека на массовых протестах по всей стране. 31 из них задержали в Париже, передает телеканал BFM TV. Пострадали более 10 человек.

Протестующие пытаются повлиять на бюджетные решения нового премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Правительство предлагает политику жесткой экономии из-за бюджетного дефицита и большого госдолга. Против этого вышли как минимум полмиллиона французов, утверждают в МВД. Крупнейшее французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ) заявляет, что на улицы вышли более миллиона человек.

Кроме того, демонстранты требуют отменить реформу французской пенсионной системы 2023 года, которая привела к тому, что французы стали выходить на пенсию на два года позже. Отмена реформы нужна для «выхода из демократического кризиса», заявила агентству France Info генеральный секретарь ВКТ Софи Бине.

Себастьен Лекорню, которого президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьером неделю назад, «очень внимательно следит за ситуацией», сообщили представители его окружения BFM TV.

