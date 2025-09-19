Кредиты поделят на части

В Санкт-Петербурге за первую половину 2025 года увеличилась в 1,5 раза доля покупателей, которые покупают жилую недвижимость с помощью кредита на несколько месяцев. Как сообщили опрошенные «Ъ-СПб» эксперты, повышение подобных операций связано со снижением ключевой ставки до 17%, из-за чего выдавать займы на срок в несколько лет девелоперам невыгодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным консалтинговой компании CORE.XP, с использованием жилищного кредита на несколько месяцев оформляется от 10 до 15% ипотечных сделок с жильем. При этом с начала 2025 года доля таких операций увеличилась в полтора раза.

На первичном рынке краткосрочная ипотека преимущественно оформляется на квартиры бизнес- и премиум-класса, где ее доля достигает 20–25%. В свою очередь, на рынке вторичного жилья около 10% сделок совершается с использованием ипотеки, при этом большинство из них приходится на краткосрочные кредиты.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отметили, что на рынке действительно заметен рост интереса к краткосрочной ипотеке и, судя по динамике, этот инструмент сохранит востребованность и во второй половине года. В первую очередь он удобен для тех, кто не располагает достаточным объемом ликвидных средств на момент сделки, но рассчитывает на поступление денег в ближайшей перспективе: от продажи другого объекта, возврата инвестиций или крупных выплат. «Для таких покупателей ипотека на несколько месяцев становится техническим инструментом, позволяющим зафиксировать выгодный объект и завершить сделку без затягивания»,— отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В результате причина всплеска популярности кроется в высокой ключевой ставке, которая, даже несмотря на недавнее понижение, делает ипотечное кредитование невыгодным, а привыкание к разделению оплаты услуг на несколько периодов с помощью сервисов «Яндекс Сплит» и «Долями» тоже повышают лояльность клиента.

Существенные изменения в спросе на ипотеку станут заметны при снижении процентных ставок до 14% и ниже.

Также девелоперам невыгодно выдавать займы на несколько лет. По словам генерального директора Optima Development Давида Худояна, рассрочки с условиями выплаты займа за большее количество времени были актуальны до того, как Центробанк РФ начал смягчить кредитно-денежную политику. Высокие ключевые ставки делают длинные кредиты дорогими и рискованными, но в краткосрочном горизонте переплата оказывается умеренной.

«Банки предлагают ипотечным клиентам более привлекательные условия по сравнению с расчетом наличными: быстрее одобрение, доступ к акционным ставкам и дополнительным сервисам. В итоге многие предпочитают формально оформлять ипотеку и досрочно ее гасить, что фактически сопоставимо по затратам с покупкой за наличные»,— добавила госпожа Косырева.

В завершение собеседники издания отметили, что на рынке по-прежнему остается значительная доля покупок за наличные, и этот сегмент будет сохраняться. Поэтому краткосрочная ипотека — не драйвер перегрева рынка, а рабочий инструмент, отражающий адаптацию покупателей к текущим финансовым условиям.

Стефания Барченкова