ИИ-министр выступил с речью в парламенте Албании

Назначенный на министерскую должность в правительстве Албании ИИ-бот Diella выступил со своей первой речью в парламенте. ИИ-министр предстал перед «коллегами» на экране в образе женщины в национальном албанском наряде. В своем трехминутном обращении она напомнила им о положениях конституции страны и похвалила себя, сообщает AP.

«Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не говорит о хромосомах, о плоти или крови. Она говорит об обязанностях, подотчетности, прозрачности и равных для всех условиях»,— заявила ИИ-министр, заверив собравшихся, что она как раз и воплощает в себе «такие ценности в такой же мере, как и любой коллега-человек, а может даже и в большей». Diella также отметила, что ее задача заключается не в том, чтобы заменить людей, а чтобы помогать им.

Первого в мире ИИ-министра представил на прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама. Он сообщил, что Diella, что на албанском означает «солнце», будет отвечать за госзакупки. Планируется, что постепенно вся сфера госзакупок будет переведена под контроль ИИ.

Алена Миклашевская

