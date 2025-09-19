Гипермаркет «Лемана Про» может открыться в Белгороде

Бывший гипермаркет «Леруа Мерлен» может возобновить работу в приграничном Белгороде под новым брендом «Лемана Про». Об этом свидетельствуют появившиеся на сайте «Лемана Про» вакансии по подбору персонала для магазина.

В частности, гипермаркет ищет менеджера по административным и бухгалтерским работам, в обязанности которого входит «формирование, утверждение и контроль исполнения инвестиционного бюджета и прямых расходов объекта». Также «Лемана Про» требуются специалист по кадрам, руководитель торгового сектора и руководитель службы персонала.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» закрылся в Белгороде в мае 2022 года. В магазине тогда заявляли, что магазин «временно не работает», связывая это с «техническим сбоем». В марте 2023-го стало известно, что «Леруа Мерлен» продаст свои магазины в Черноземье, в том числе в Белгороде, российскому менеджменту. В июне 2024-го «Леруа Мерлен» сменил название на «Лемана Про».

Егор Якимов