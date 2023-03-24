Leroy Merlin продаст свои магазины в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке российскому менеджменту

Французская Leroy Merlin объявила о намерении покинуть Россию и продать все свои магазины местному менеджменту. Об этом сообщила владеющая компанией французская группа ADEO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В группе рассказали, что после более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников: «Деятельность компании должна остаться на службе жителей».

Процесс ухода был начат несколько месяцев назад, добавили в ADEO. «Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников», — добавили в группе.

Новые инвестиции в российские проекты Leroy Merlin приостановила после начала спецоперации. В марте 2022 года компания заявляла о намерении продолжать работу в стране.

В российской сети Leroy Merlin более 100 гипермаркетов в 62 городах. В Черноземье у компании пять магазинов: два в Воронеже, по одному в Белгороде, Курске и Липецке.

В мае компания закрыла свой белгородский гипермаркет. Магазин находится на выезде из Белгорода в сторону Харькова в менее 40 км от территории Украины.

О планах Leroy Merlin заместить часть импорта товарами воронежских производителей читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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