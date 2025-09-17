Около 300 кг овощей и фруктов забрали у уличных торговцев в Невском районе

В рамках рейда по борьбе с незаконной торговлей в Невском районе изъяли около 300 кг овощей и фруктов. Специалисты также лишил продавцов трех мешков с трикотажем, бижутерией и очками, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Сигналы о несанкционированной торговле поступили от бдительных жителей. Такие точки ликвидировали около станций метро «Ломоносовская», «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе в Петербурге освободили 2,5 тыс. кв м незаконно занятых площадей.

Татьяна Титаева