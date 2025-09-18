Жители Петербурга отправили почти 75 тыс. жалоб на парковку во дворах

В Государственную административно-техническую инспекцию с начала года поступило почти 75 тыс. жалоб на парковку во дворах с нарушениями. Чаще всего их отправляли жители Московского, Приморского и Невского районов, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Меньше всего обращений при этом поступило из Кронштадтского района. Отправка жалоб на парковку доступна петербуржцам через специальный сервис. Это могут быть автомобили на газонах, машины, перегораживающих контейнерные площадки, проходы к парадным и на эксплуатационной маркировке.

Поступившая информация учитывается при построении маршрутов автомобилей с комплексами, фиксирующих нарушения автоматически. Если они подтверждаются, водителей привлекают к ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число нарушений правил парковки во дворах за лето снизилось в Петербурге до 2,6%.

Татьяна Титаева